Oliena: assalto a furgone tabacchi

OLIENA - Assalto ad un furgone che trasportava tabacchi ad Oliena. Questa mattina (martedì), in Viale Italia, tre malviventi mascherati ed armati di fucili hanno rapinato il mezzo adibito al trasporto dei tabacchi che stava procedendo alla consegna ad una rivendita.



Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri della locale Stazione immediatamente intervenuti con quelli della Compagnia di Nuoro, i tre banditi, hanno utilizzato dei fumogeni, lanciati sulla sede stradale per disorientare gli automobilisti che transitavano per le vie del paese. Dopo aver immobilizzato il trasportatore e caricato una ventina di scatole di tabacchi su un furgone di piccole dimensioni, si sono dileguati per le vie del paese.