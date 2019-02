Condividi | Red 18:28 Via libera ai lavori di chiusura e messa in sicurezza definitiva del sito minerario. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale. Il provvedimento da mandato agli uffici dell´Assessorato dell´Industria perché venga affidato alla società in house della Regione il servizio di custodia e vigilanza della miniera fino all’avvio ed alla conclusione dei lavori di chiusura del sito Miniera di Olmedo: via ai lavori



OLMEDO - Via libera ai lavori di chiusura e messa in sicurezza definitiva del sito minerario di Olmedo. Lo prevede una delibera approvata oggi (martedì) dalla Giunta regionale. Il provvedimento da mandato agli uffici dell'Assessorato dell'Industria perché venga affidato alla società in house della Regione, nell’ambito della Convenzione quadro già in essere dal dicembre 2017, il servizio di custodia e vigilanza della miniera fino all’avvio ed alla conclusione dei lavori di chiusura del sito.



I costi sono coperti dalle somme messe a disposizione con la Legge di bilancio 2019-2021. Igea dovrà presentare il Piano operativo dei lavori ed un Piano economico e finanziario comprendente il Piano organizzativo di fabbisogno del personale. Quest’ultimo piano prevede l’utilizzo di lavoratori a tempo determinato da reclutare prioritariamente dal bacino degli ex dipendenti in carico ai precedenti concessionari.



