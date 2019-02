Condividi | Red 23:28 Domani sera, all´Ufficio Turistico del Comune di Tempio Pausania, è in programma la presentazione del trailer ufficiale progetto cinematografico ed ambientale ispirato all´opera di Jean Giono “L´uomo che piantava alberi” A Tempio, The man of trees



TEMPIO PAUSANIA – Domani, mercoledì 6 febbraio, “The man of trees” (L'uomo delle querce), suggestivo e forse unico progetto audiovisivo cinematografico ed ambientale indipendente, scritto e diretto da Tore Manca, prodotto dall'Associazione culturale Mater-ia, liberamente ispirato al famoso racconto di Jean Giono “L’uomo che piantava gli alberi”, sarà presentato all’Ufficio Turistico del Comune di Tempio Pausania, in Piazza Mercato, alle 18. All’incontro saranno presenti il regista, gli attori e quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Per l’occasione verrà presentata anche la campagna di raccolta fondi crowdfunding “Produzionidalbasso”. The man of trees è patrocinato dai Comuni di Sassari, Ploaghe, Tempio, Luras, Ossi, Scano di Montiferro, Neoneli, Giave e dalla Provincia di Sassari e gode del sostegno della Fondazione Banco di Sardegna, della partnership della Sardegna film commission e può contare sull’adesione di Wwf Italia, Molineddu, Moviment’Arti, Lips cult Lega italiana poetry slam ed Amerindia.



Del cast fanno parte Bruno Petretto (protagonista del film nel ruolo di Jean, l’uomo delle querce), Giovanni Salis (coprotagonista nel ruolo di Marque, il cronista-viaggiatore), Matilda Deidda (giovanissima danzatrice tempiese) e l’attrice e coreografa Daniela Tamponi, da tempo collaboratrice del regista. La voce narrante è di Alessandro Pala Griesche, mentre la colonna sonora originale è a cura della violoncellista Daniela Savoldi, della cantante Dalila Kayros, della pianista Irma Toudjian, del musicista elettronico Arnaldo Pontis e del Coro Gabriel di Tempio. L’iniziativa sarà aperta fino a giovedì 28 febbraio e nasce con l’intento di coprire tutti i costi di produzione affrontati dalla troupe (che in oltre due anni di lavorazione ha sdoppiato e triplicato i ruoli per autoprodursi in maniera libera ed indipendente) e per coinvolgere il maggior numero di persone in un progetto propositivo che appartiene alla collettività, perché ogni singola persona può fare tanto per la natura.



Per i sostenitori che vogliono contribuire a sostenere il film e risvegliare l’amore per la natura maltrattata ed abusata, attraverso l’uso di vari linguaggi, in dono una piccola e preziosa ghianda (la vera protagonista del film) da piantare ovunque si voglia ed assistere così al miracolo della vita, vedendola crescere e trasformare in quercia nel tempo di circa otto mesi, ed altri premi quali il dvd del film, la borsa in tela, il ringraziamento nei credits del film e, per i più genereosi, una giornata esclusiva insieme ai protagonisti del film nell’incantevole scenario della vallata di Molineddu, all’interno del Parco naturale deIl’arte e della cultura realizzato con pazienza e passione negli anni dall’artista contadino Petretto. I promotori dell’iniziativa, ringraziando i primi sostenitori, precisano che, al di la del contributo economico, si può sostenere il progetto anche condividendo la campagna di Produzionidalbasso via Facebook, Twitter ed altri social media, facendo passaparola ad amici e familiari o a chiunque possa essere interessato a supportare un progetto cinematografico ed ambientale, oppure proponendo una collaborazione diretta (sponsor, partnership, ecc.) o mettendo in contatto con persone o enti che potrebbero valorizzare ed incrementare il lavoro, in ogni caso, qualunque cosa utile per divulgare e sostenere la campagna ed il progetto.



