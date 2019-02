Condividi | M.P. 23:50 Il Partito democratico cittadino ha presentato ufficialmente Gavina Muzzetto come candidata di Porto Torres alle elezioni del consiglio della Regione Sardegna in programma il prossimo 24 febbraio Il Pd turritano presenta la candidata alle Regionali



PORTO TORRES - Corsa alle Regionali. Il Partito democratico cittadino ha presentato ufficialmente Gavina Muzzetto come candidata di Porto Torres alle elezioni del consiglio della Regione Sardegna in programma il prossimo 24 febbraio. L’incontro presso la sede di via Azuni alla presenza del segretario Mirko Luiu e dei rappresentanti del direttivo e della segreteria del circolo Pd cittadino.



Dieci anni di esperienza nel direttivo e nella segreteria del partito, Gavina Muzzetto esperta di ambiente e di protezione civile, rivendica la necessità di una nuova industrializzazione che tenga conto della tutela dell’ambiente mettendo a disposizione le sue capacità nell'ambito delle bonifiche e della salvaguardia del territorio. Nel suo programma lo sviluppo del parco nazionale dell’Asinara, la perimetrazione della zona economica speciale, il porto e le bonifiche dell’area industriale.



«Come circolo cittadino abbiamo sostenuto con forza la candidatura di Gavina Muzzetto con Massimo Zedda presidente per dare un segnale di forte rinnovamento, - ha detto il segretario Luiu - rispondendo così alle numerose sollecitazioni che provengono da sostenitori ed elettori». PORTO TORRES - Corsa alle Regionali. Il Partito democratico cittadino ha presentato ufficialmente Gavina Muzzetto come candidata di Porto Torres alle elezioni del consiglio della Regione Sardegna in programma il prossimo 24 febbraio. L’incontro presso la sede di via Azuni alla presenza del segretario Mirko Luiu e dei rappresentanti del direttivo e della segreteria del circolo Pd cittadino.Dieci anni di esperienza nel direttivo e nella segreteria del partito, Gavina Muzzetto esperta di ambiente e di protezione civile, rivendica la necessità di una nuova industrializzazione che tenga conto della tutela dell’ambiente mettendo a disposizione le sue capacità nell'ambito delle bonifiche e della salvaguardia del territorio. Nel suo programma lo sviluppo del parco nazionale dell’Asinara, la perimetrazione della zona economica speciale, il porto e le bonifiche dell’area industriale.«Come circolo cittadino abbiamo sostenuto con forza la candidatura di Gavina Muzzetto con Massimo Zedda presidente per dare un segnale di forte rinnovamento, - ha detto il segretario Luiu - rispondendo così alle numerose sollecitazioni che provengono da sostenitori ed elettori».