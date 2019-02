Condividi | Red 9:08 Ancora una vittoria per la compagine algherese, che in tre set batte la Punto Volley di Sassari e porta a casa altri tre punti, che consolidano il secondo posto in classifica dopo la terza giornata del campionato di Prima divisione di pallavolo maschile La WebProject Sottorete cala il tris



ALGHERO - Ancora una vittoria per la WebProject Sottorete Alghero, che in tre set batte la Punto Volley di Sassari e porta a casa altri tre punti, che consolidano il secondo posto in classifica dopo la terza giornata del campionato di Prima divisione di pallavolo maschile. Una partita a senso unico con due squadre diametralmente opposte: da una parte gli “esperti” catalani, dall'altra un gruppo di giovanissimi atleti ancora alle prime armi, ma ben strutturati e ordinati in campo.



Il primo set vola via liscio con un punteggio di 25-13 e non lascia scampo ad equivoci sul netto divario tecnico della Sottorete. Il secondo set, invece, prende una direzione inaspettata. A causa di una desueta prestazione di Demartis, che cede diversi punti agli avversari, i giovani sassaresi prendono coraggio ed in preda alla trans agonistica strappano un break positivo, mantenendo equilibrato il set fino al 23-23. A questo punto, coach Pitzolu è obbligato a chiedere un time-out: richiama i suoi uomini in panchina, e con fare maieutico li induce alla vittoria, portando a casa il set con il punteggio di 25-23.



Inizia zoppicante il terzo ed ultimo set, dove un parziale di 6-0 costringe l'allenatore a richiamare i suoi in panchina. Capitan Massimo Castaldi sprona i compagni e ricorda che ogni punto potrebbe costare caro per un eventuale testa a testa nella lotta promozione per la serie D. Rientrati in campo, gli algheresi ristabiliscono subito gli equilibri e chiudono set e partita con un perentorio risultato di 25-15. Prossima partita a Porto Torres, contro la Quadrifoglio, quarta in classifica.



