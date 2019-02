Condividi | Red 11:29 La Giunta regionale ha dato il via libera all´avviso 2019 di 6,5milioni di euro, esteso all´intera filiera turistica. Il provvedimento prevede un sensibile incremento delle risorse disponibili del nuovo avviso per l’erogazione di incentivi per il prolungamento della stagione turistica Più turismo, più lavoro con 6,5 milioni



ALGHERO - Rifinanziato con 6,5milioni di euro l’avviso per il 2019 “Più turismo più lavoro”. Il provvedimento della Giunta regionale prevede un sensibile incremento delle risorse disponibili del nuovo avviso per l’erogazione di incentivi per il prolungamento della stagione turistica, finalizzati soprattutto alla riduzione del costo del lavoro ed al mantenimento dei livelli occupazionali oltre i mesi da giugno a settembre. Al tempo stesso, la delibera amplia la platea dei beneficiari rispetto alle imprese finanziate nei tre anni precedenti.



Sono 701 le strutture alberghiere ed extralberghiere sostenute attraverso gli avvisi nel triennio 2016-2018, con una dotazione finanziaria complessiva, a valere sul Por Fse, pari a 7,5milioni di euro (ed uno stanziamento annuale di 2,5milioni). I lavoratori coinvolti ed oggetto dei contributi previsti sono stati 4560. Numeri importanti, questi ultimi, per l'occupazione, soprattutto giovanile, anche nei cosiddetti “mesi spalla”. Le risorse derivano dal trasferimento di un'ingente parte del Fondo per la concessione di Prestiti previdenziali, che favorisce la transizione al pensionamento delle persone prossime alla pensione anticipata, superata dalle recenti modifiche normative del Governo nazionale.



Inoltre, la delibera consente di accedere al contributo anche alle imprese appartenenti ad altre categorie Ateco, che saranno definite nell'avviso di prossima pubblicazione, purché ricomprese nella filiera turistica, e di agevolare le assunzioni di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato. L'obiettivo, condiviso in precedenza in incontri di interlocuzione con i rappresentanti dell'intero settore turistico, è assicurare a tutte le categorie di addetti condizioni favorevoli per un impiego duraturo.