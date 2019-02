Condividi | Red 22:33 Già superata la soglia massima prevista di 9999 donne iscritte alla corsa femminile solidale in programma domenica 10 marzo, organizzata da 42K, in collaborazione con l´Apd Miramar e con il Comune di Cagliari. Un boom di adesioni che ha spinto lo staff dell’evento ad elevare a 12mila il tetto di iscrizioni alla prova Open SoloWomenRun: Cagliari sfonda quota 10mila



CAGLIARI - Già superata la soglia massima prevista di 9999 donne iscritte alla corsa femminile solidale “Cagliari SoloWomenRun”, in programma domenica 10 marzo, organizzata da 42K, in collaborazione con l'Apd Miramar e con il Comune di Cagliari. Un boom di adesioni che ha spinto lo staff dell’evento ad elevare a 12mila il tetto di iscrizioni alla prova Open, il percorso non competitivo che ha segnato anche nella quinta edizione un entusiasmo incredibile da parte di associazioni, gruppi e singole donne.



Ancora poco tempo quindi per iscriversi, online sul sito internet della manifestazione o al centro commerciale La Plaia, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 20.30, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Annunciata nei giorni scorsi anche la location scelta per la partenza, che quest’anno sarà Via Roma, mentre il percorso nei dettagli sarà svelato a breve. Come sempre, le partecipanti dell'Open effettueranno un solo giro del tracciato, correndo o camminando, due giri invece per le runner della Challenge, con classifica finale e premiazione a fine gara.



Confermato, come sempre, lo scopo solidale dell'evento. Le associazioni che avranno acquisito almeno 250 pettorali potranno presentare, entro domenica 3 marzo, un progetto finanziabile, che sarà valutato dal comitato etico Swr presieduto da Isa Amadi. I primi tre della graduatoria potranno usufruire di un contributo derivante da parte della quota iscrizioni. Cagliari SoloWomenRun si prepara all'ennesima edizione da record assoluto, con un'adesione che la trasforma nella "Corsa rosa" proporzionalmente più partecipata d'Italia.