video Condividi | A.S. 9:40 Consiglio unanime ad Alghero per la convalida. Un breve applauso da parte dei colleghi e il ringraziamento pubblico del neo consigliere. «Dalla maggioranza, il voto consiliare in funzione delle singole proposte». Le immagini Roberto Barbieri, debutto in Aula

«Il mio contributo sull´ambiente»



ALGHERO - Infaticabile attivista ambientalista, dal 2017 Barbieri è il presidente ad Alghero della sezione locale di Legambiente. Già membro del comitato scientifico regionale dell'associazione, è un naturalista esperto di problematiche ecologiche, specie in ambiente marino.



In occasione del Consiglio comunale svoltosi ieri in Municipio, l'aula ha votato all'unanimità dei presenti (19), la surroga di Mario Nonne e il suo ingresso ufficiale tra gli scranni della maggioranza che sostiene il sindaco Mario Bruno, col quale Roberto Barbieri si era candidato alle elezioni amministrative del 2014. Un breve applauso da parte dei colleghi e il ringraziamento pubblico del neo consigliere.



«Impiegherò il tempo per tentare di apportare il mio contributo sui temi dell'Ambiente, della cultura, urbanistica e qualità della vita della città. Sostenendo la maggioranza, darò il voto consiliare in funzione delle singole proposte all'attenzione dell'aula» ha sottolineato Roberto Barbieri nel primo intervento da consigliere comunale. ALGHERO - Infaticabile attivista ambientalista, dal 2017 Barbieri è il presidente ad Alghero della sezione locale di Legambiente. Già membro del comitato scientifico regionale dell'associazione, è un naturalista esperto di problematiche ecologiche, specie in ambiente marino.In occasione del Consiglio comunale svoltosi ieri in Municipio, l'aula ha votato all'unanimità dei presenti (19), la surroga di Mario Nonne e il suo ingresso ufficiale tra gli scranni della maggioranza che sostiene il sindaco Mario Bruno, col quale Roberto Barbieri si era candidato alle elezioni amministrative del 2014. Un breve applauso da parte dei colleghi e il ringraziamento pubblico del neo consigliere.«Impiegherò il tempo per tentare di apportare il mio contributo sui temi dell'Ambiente, della cultura, urbanistica e qualità della vita della città. Sostenendo la maggioranza, darò il voto consiliare in funzione delle singole proposte all'attenzione dell'aula» ha sottolineato Roberto Barbieri nel primo intervento da consigliere comunale. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv