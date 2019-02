Condividi | 10:00 Domenica 24 febbraio si voterà per le Elezioni regionali, tutti in corsa per sessanta scranni a Cagliari. Tiepido l´avvio della campagna elettorale, con poche eccezioni. E come sempre, sorrisi di plastica, strette di mano, pacche sulle spalle e frasi fatte alla ricerca del voto. 1371 personaggi in cerca d´autore



Domenica 24 febbraio si voterà per le Elezioni regionali. Al via 1371 candidati (1364 a consigliere e 7 a presidente), tutti in corsa per sessanta scranni a Cagliari. Tiepido l'avvio della campagna elettorale, con poche eccezioni, come l'arrivo di Matteo Salvini (anche ad Alghero) o Luigi Di Maio (a Porto Torres, a Sassari, ma lui non ad Alghero). E come sempre, sorrisi di plastica, strette di mano, pacche sulle spalle e frasi fatte alla ricerca del voto.



Incontri con la gente, da “incantare” con frasi ad effetto, o da “ipnotizzare” con discorsi elaborati, magari incomprensibili, ma pieni di parole d'alta cultura, in pieno “politichese”. Un consiglio: non seguite tutte le uscite pubbliche dello stesso politico, anche se è il vostro “preferito”.



Potreste accorgervi che quelle poche cose interessanti che dice sono mandate a memoria, come una lezioncina da imparare per “prendere la sufficienza”. Potreste accorgervi che la battuta di spirito che arriva casualmente “al momento giusto” è invece anch'essa parte di un copione. Come l'emozione, il pathos ed i buoni sentimenti, spesso mandati a memoria, in una parte preparata e studiata alla ricerca di un voto. Ovviamente non si può fare di tutta l'erba un fascio ma... “occhio alla bufala!”. Commenti Domenica 24 febbraio si voterà per le Elezioni regionali. Al via 1371 candidati (1364 a consigliere e 7 a presidente), tutti in corsa per sessanta scranni a Cagliari. Tiepido l'avvio della campagna elettorale, con poche eccezioni, come l'arrivo di Matteo Salvini (anche ad Alghero) o Luigi Di Maio (a Porto Torres, a Sassari, ma lui non ad Alghero). E come sempre, sorrisi di plastica, strette di mano, pacche sulle spalle e frasi fatte alla ricerca del voto.Incontri con la gente, da “incantare” con frasi ad effetto, o da “ipnotizzare” con discorsi elaborati, magari incomprensibili, ma pieni di parole d'alta cultura, in pieno “politichese”. Un consiglio: non seguite tutte le uscite pubbliche dello stesso politico, anche se è il vostro “preferito”.Potreste accorgervi che quelle poche cose interessanti che dice sono mandate a memoria, come una lezioncina da imparare per “prendere la sufficienza”. Potreste accorgervi che la battuta di spirito che arriva casualmente “al momento giusto” è invece anch'essa parte di un copione. Come l'emozione, il pathos ed i buoni sentimenti, spesso mandati a memoria, in una parte preparata e studiata alla ricerca di un voto. Ovviamente non si può fare di tutta l'erba un fascio ma... “occhio alla bufala!”.