Condividi | Red 14:18 Comune, Alghero in house e Ciclat, ognuno per le sue competenze, intervengono in tutti i quartieri urbani con apprezzabili risultati secondo un dettagliato programma intersettoriale operativo da settembre 2018, che garantisce il pieno controllo e contenimento delle erbacce ed il decoro Verde pubblico: la programmazione degli interventi



ALGHERO - Cresce l'apprezzamento dei cittadini e residenti dei quartieri di Alghero per la regolarità nell'esecuzione delle operazioni di sfalcio, potatura e mantenimento del verde pubblico. Comune, Alghero in house e Ciclat, ognuno per le sue competenze, intervengono in tutti i quartieri urbani con apprezzabili risultati secondo un dettagliato programma intersettoriale operativo da settembre 2018, che garantisce il pieno controllo e contenimento delle erbacce ed il decoro.



Rasature nei parchi e zone adibite a prato, aree incolte, sfalcio nei giardini ed aree di pertinenza pubblica, potature delle alberate, pulizia e sistemazione delle formelle, verde pubblico, pulizia erbacce muro e muro su marciapiedi e sistemazioni dei giardini scolastici: queste le principali operazioni calendarizzate con cadenza mensile dal competente ufficio. Un lavoro puntuale che ha permesso il completo recupero di molte zone in passato degradate e la rivitalizzazione di alcuni parchi urbani un tempo inaccessibili. Pubblicato in questi giorni il calendario delle zone interessate dalle operazioni nelle settimane di febbraio.



Tutti i cittadini potranno in qualsiasi momento conoscere e prendere visione del regolare avanzamento dei lavori. La programmazione degli interventi a rotazione su base mensile, è infatti pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e sulle pagine social del Comune di Alghero. Gli operai del servizio manutenzioni e verde pubblico, quelli dell'Alghero in house e della Ciclat, nei prossimi giorni saranno impegnati nei quartieri della Pietraia, Taulera, Carmine, Caragol e centro storico, La Scaletta, Galboneddu e nelle borgate di Fertilia, Santa Maria la Palma e Guardia Grande. I lavori di potatura proseguiranno con il completamento di Via XX Settembre, Piazza Sant'Erasmo, Bastioni Cristoforo Colombo, Piazza Sulis, Lungomare Dante e Valencia. Commenti ALGHERO - Cresce l'apprezzamento dei cittadini e residenti dei quartieri di Alghero per la regolarità nell'esecuzione delle operazioni di sfalcio, potatura e mantenimento del verde pubblico. Comune, Alghero in house e Ciclat, ognuno per le sue competenze, intervengono in tutti i quartieri urbani con apprezzabili risultati secondo un dettagliato programma intersettoriale operativo da settembre 2018, che garantisce il pieno controllo e contenimento delle erbacce ed il decoro.Rasature nei parchi e zone adibite a prato, aree incolte, sfalcio nei giardini ed aree di pertinenza pubblica, potature delle alberate, pulizia e sistemazione delle formelle, verde pubblico, pulizia erbacce muro e muro su marciapiedi e sistemazioni dei giardini scolastici: queste le principali operazioni calendarizzate con cadenza mensile dal competente ufficio. Un lavoro puntuale che ha permesso il completo recupero di molte zone in passato degradate e la rivitalizzazione di alcuni parchi urbani un tempo inaccessibili. Pubblicato in questi giorni il calendario delle zone interessate dalle operazioni nelle settimane di febbraio.Tutti i cittadini potranno in qualsiasi momento conoscere e prendere visione del regolare avanzamento dei lavori. La programmazione degli interventi a rotazione su base mensile, è infatti pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e sulle pagine social del Comune di Alghero. Gli operai del servizio manutenzioni e verde pubblico, quelli dell'Alghero in house e della Ciclat, nei prossimi giorni saranno impegnati nei quartieri della Pietraia, Taulera, Carmine, Caragol e centro storico, La Scaletta, Galboneddu e nelle borgate di Fertilia, Santa Maria la Palma e Guardia Grande. I lavori di potatura proseguiranno con il completamento di Via XX Settembre, Piazza Sant'Erasmo, Bastioni Cristoforo Colombo, Piazza Sulis, Lungomare Dante e Valencia.