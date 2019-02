Condividi | Red 17:11 Domani, nella sala conferenze dell’Istituto Tecnico industriale di Via degli Orti, si svolgerà la cerimonia di consegna di due borse di studio, relative allo scorso anno scolastico, a due studenti L’Unae premia due eccellenze dell’Iti di Alghero



ALGHERO - L’Istituto nazionale di qualificazione delle imprese d’installazione di impianti, l’Unae Sardegna, ogni anno premia alcuni tra gli studenti che si sono evidenziati per il buon percorso scolastico e hanno conseguito voti di diploma eccellenti. Domani, giovedì 7 febbraio, nella sala conferenze dell’Istituto Tecnico industriale di Via degli Orti, sede staccata dell’Iis “A.Roth” di Alghero, si svolgerà la cerimonia di consegna di due borse di studio, relative allo scorso anno scolastico, a due studenti dell’Iti.



A rappresentante l'Unae, ci sarà Salvatore Soggiu. Gli alunni destinatari delle borse di studio attualmente frequentano l'Università di Modena e di Cagliari. Il corso di studio in elettrotecnica è tra quelli più all'avanguardia nella provincia di Sassari ed è propedeutico a diversi corsi universitari, nonché alle professioni nel campo tecnologico in vari settori.