M.P. 16:22 L'archivio in vicolo Brin è un Archivio storico e di deposito consultabile secondo il vincolo di divieto libero di accesso ed esercita la vigilanza la Soprintendenza Archivistica di Cagliari Zirulia precisa : «L'Archivio storico è operativo»



PORTO TORRES - «L’archivio in vicolo Brin è un Archivio storico e di deposito. In quanto tale, sebbene consultabile, è sottoposto al vincolo di divieto libero di accesso ed esercita la vigilanza la Soprintendenza Archivistica di Cagliari quale organo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Non è vero che si tratta, quindi, di una struttura chiusa per presunte inadempienze dell’amministrazione: al contrario, il servizio è accessibile attraverso il personale comunale autorizzato nel rispetto delle normative». Il vicesindaco, Marcello Zirulia, fornisce precisazioni in merito alla struttura di vicolo Brin.



«Le funzionalità dell’Archivio in termini di ricerche documentali e consultazione non sono mai state interrotte. La nostra amministrazione ha ereditato dalla precedente i documenti degli archivi in circa duemila scatole, ammassati nei locali dell’ex Istituto Ipia. È stato, quindi, svolto un lavoro di catalogazione dei documenti da parte di una ditta specializzata: la documentazione risulta consultabile ed è perfettamente identificata e rintracciabile da personale che ne abbia le prescritte competenze». Seppur nell’area siano presenti anche resti archeologici che, come richiesto dalla Soprintendenza, sono stati lasciati a vista, «non è possibile consentire liberamente l’accesso ai locali – aggiunge il vicesindaco – in quanto tra i documenti presenti ne esistono parecchi sottoposti a vincoli legati alle normative su privacy e riservatezza delle informazioni».



