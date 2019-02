Condividi | Red 19:07 I Carabinieri della locale Compagnia hanno sanzionato tre allevatori responsabili di omessa custodia di bovini e di pascolo abusivo lungo la Strada provinciale 13 Omessa custodia di animali: controlli a Jerzu



JERZU - Nell’ambito di un vasto servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione degli incidenti provocati da animali vaganti su strada, i Carabinieri della Compagnia di Jerzu hanno sanzionato tre allevatori responsabili di omessa custodia di bovini e di pascolo abusivo lungo la Strada provinciale 13. I militari della Squadriglia Anticrimine, specializzati in questo tipo di attività, hanno battuto le principali arterie stradali prospicenti le zone agrarie di Tertenia, Ulassai e Perdasdefogu, riuscendo a contestare le violazioni ai tre allevatori (un 45enne di Ulassai, un 58enne ed un 57enne di Perdasdefogu).



I tre sono stati sanzionati per una cifra vicina ai 600euro ciascuno. I servizi continueranno su tutto il territorio della Compagnia di Jerzu per evitare che la circolazione stradale sia esposta a pericolosi incontri di animali su strada. Negli ultimi mesi, sono stati messi in atto numerosi servizi preventivi tesi a scongiurare il fenomeno.