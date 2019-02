Condividi | alguer.it 23:42 Farà tappa a Porto Torres il ministro dell´Ambiente Sergio Costa. Il tour, in programma venerdì 8 febbraio prevede quattro incontri a Olbia, Porto Torres, Alghero e Iglesias, e anche uno dei cantieri sulla Sassari-Olbia Tappa a Porto Torres del ministro Costa



PORTO TORRES - Farà tappa a Porto Torres il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Il tour, in programma venerdì 8 febbraio prevede quattro incontri a Olbia, Porto Torres, Alghero e Iglesias, e anche uno dei cantieri sulla Sassari-Olbia. Il ministro ha spiegato: «Si tratta di una visita importante perché l'ambiente ha un ruolo centrale nel nuovo modello di sviluppo per la Sardegna che stiamo proponendo ai cittadini».



A Porto Torres, insieme al primo cittadino Sean Wheeler, Costa andrà a visitare intorno alle 12 lo stabilimento dell'Eni e gli impianti della chimica verde, poi tappa ad Alghero per parlare della posidonia con la deputata Paola Deiana. Ad accompagnare il ministro anche il candidato a governatore della Regione Sardegna, Francesco Desogus.



Il primo appuntamento ad Olbia dove saranno presenti anche i deputati Nardo Marino e Alberto Manca, oltre ai consiglieri comunali Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio e i candidati della circoscrizione Olbia-Tempio. A Iglesias, infine, nel pomeriggio, incontro su incentivi fiscali e altre misure per rilanciare l'ambiente. Con il ministro ci saranno i candidati consiglieri della circoscrizione Carbonia-Iglesias Nicolò Murgioni, Paolo Zandara, Carla Mario, e il consigliere comunale di Iglesias Federico Garau.