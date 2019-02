Trovate sessanta mine antiuomo in Ogliastra

21:09 Controlli antidroga all´Alberghiero di Arzachena Due studenti, tra cui un minorenne, sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura, mentre un alunno 17enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica nel Tribunale per i minorenni di Sassari, perché trovato in possesso di oltre 20grammi di marijuana suddivisa in dosi e di un bilancino di precisione