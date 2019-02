Condividi | Red 18:18 La manifestazione, tra cultura, sanità e sociale, organizzata dal Coordinamento provinciale dell’associazione di trapiantati Prometeo Aitf Odv, si terrà sabato mattina ad Alghero Al Manno si parla di donazione d´organi



ALGHERO - Sabato 9 febbraio, a partire dalle 11, il Coordinamento della Prometeo Aitf Odv per la provincia di Sassari incontrerà studenti, docenti e personale non docente del Liceo classico “Manno” di Alghero per sensibilizzarli sui temi della donazione e del trapianto di organi. Obiettivo dell’incontro è far sì che ragazzi ed adulti possano maturare una scelta consapevole e successivamente esprimerla con una delle modalità che saranno loro illustrate.



Infatti, dichiarare in vita la propria volontà evita ai familiari di dover prendere questa decisione per conto dei potenziali donatori in un momento per loro già estremamente difficile. A chiarire i dubbi sul processo che dalla donazione porta al trapianto, a raccontare come cambia la vita dopo l’intervento e a spiegare come ci si può dichiarare potenziali donatori saranno operatori sanitari dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari e volontari della Prometeo.



Al termine dell’incontro, sarà anche distribuito ai presenti materiale divulgativo. Anche la manifestazione di sabato è inclusa nel progetto della Prometeo Aitf Odv “Sardegna–Un dono per la vita 2019”, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna e dall'Assessorato regionale del Lavoro. Commenti ALGHERO - Sabato 9 febbraio, a partire dalle 11, il Coordinamento della Prometeo Aitf Odv per la provincia di Sassari incontrerà studenti, docenti e personale non docente del Liceo classico “Manno” di Alghero per sensibilizzarli sui temi della donazione e del trapianto di organi. Obiettivo dell’incontro è far sì che ragazzi ed adulti possano maturare una scelta consapevole e successivamente esprimerla con una delle modalità che saranno loro illustrate.Infatti, dichiarare in vita la propria volontà evita ai familiari di dover prendere questa decisione per conto dei potenziali donatori in un momento per loro già estremamente difficile. A chiarire i dubbi sul processo che dalla donazione porta al trapianto, a raccontare come cambia la vita dopo l’intervento e a spiegare come ci si può dichiarare potenziali donatori saranno operatori sanitari dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari e volontari della Prometeo.Al termine dell’incontro, sarà anche distribuito ai presenti materiale divulgativo. Anche la manifestazione di sabato è inclusa nel progetto della Prometeo Aitf Odv “Sardegna–Un dono per la vita 2019”, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna e dall'Assessorato regionale del Lavoro.