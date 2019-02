Condividi | S.O. 17:51 Come stabilito nell´ultima riunione del Comitato Provinciale di Pediatria, l´incaricato prenderà in cura, con carattere di priorità, tutti i bambini di età compresa da 0 a 6 anni iscritti nelle liste dei due pediatri da poco andati in pensione Alghero e Olmedo: nominato il pediatra



ALGHERO - L'Ats Sardegna - Assl Sassari ha attribuito l'incarico provvisorio di pediatria di libera scelta per il territorio di Alghero e Olmedo. Il medico pediatra svolgerà la propria attività presso i locali del Consultorio in via Sanzio.



Come stabilito nell'ultima riunione del Comitato Provinciale di Pediatria, l'incaricato prenderà in cura, con carattere di priorità, tutti i bambini di età compresa da 0 a 6 anni iscritti nelle liste dei due pediatri da poco andati in pensione. Nei prossimi giorni l'Ats Sardegna - Assl Sassari comunicherà i giorni e gli orari delle visite.



Si tratta certamente di una importante conquista per il Comitato di mamme e per l'Amministrazione comunale, da subito molto critici con l'Ats e l'assessorato alla Sanità. La mancata sostituzione dei medici in pensione, infatti, aveva creato enormi difficoltà alle famiglie con neonati a carico, facendo esplodere la protesta.