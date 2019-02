video Condividi | S.O. 19:29 «Recuperiamo il tempo perduto»



Lelle Salvatore in corsa per un posto in Consiglio regionale nelle liste provinciali dell´Udc. Ieri la presentazione ufficiale della candidatura in occasione di un incontro molto partecipato, aperto dal discorso di Antonello Usai, leader dell´Udc e già vicesindaco ad Alghero. «C´è da recuperare il tempo perduto» ha detto l´avvocato algherese al microfono del Quotidiano di Alghero.