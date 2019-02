Condividi | Red 10:06 La Consulta cívica per les polítiques lingüístiques del català de l´Alguer convoca un incontro con i candidati in vista delle Elezioni regionali in programma domenica 24 febbraio Algherese, incontro con i candidati



ALGHERO - La Consulta cívica per les polítiques lingüístiques del català de l'Alguer convoca un incontro con i candidati in vista delle Elezioni regionali in programma domenica 24 febbraio. La tutela della lingua catalana di Alghero, la recente approvazione delle Legge regionale 3 luglio 2018 n.22, Disciplina della politica linguistica regionale, le proposte sul conseguente regolamento di attuazione di prossima predisposizione, saranno i temi affrontati nella seduta dell'assemblea convocata per sabato 16 febbraio, alle 17.30, nella Sala Mosaico del Museo archeologico della città. Saranno inviate via e-mail a tutti i candidati preventivamente, una serie di tracce sulle quali discutere nel corso dell'incontro. Per facilitare il contatto con tutti, la Consulta mette a disposizione la mail istituzionale consultallengua@comune.alghero.ss.it, alla quale far pervenire entro mercoledì 13 febbraio, alle 12, i contatti ai quali verranno inviate le tracce.