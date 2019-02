Condividi | Red 11:09 Giovedì 14 e venerdì 15 febbraio, il presidente di Fratelli d´Italia Giorgia Meloni sarà in Sardegna per una due giorni in cui toccherà tutte le otto provincie dell´Isola per sostenere i candidati consiglieri regionali di Fratelli d´Italia ed il candidato governatore del Centrodestra Christian Solinas Giorgia Meloni tour in Sardegna



SASSARI - Giovedì 14 e venerdì 15 febbraio, il presidente di Fratelli d'Italia sarà in Sardegna per una due giorni in cui toccherà tutte le otto provincie dell'Isola per sostenere i candidati consiglieri regionali di Fratelli d'Italia ed il candidato governatore del Centrodestra Christian Solinas. Il programma sarà presentato nei prossimi giorni, ma è sicuro che incomincerà giovedì ad Olbia, per poi proseguire a Nuoro, Tortolì e Sassari. Il venerdì, Meloni sarà nel Sulcis, Medio Campidano, Oristano ed a Cagliari.



