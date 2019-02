Condividi | Red 13:11 Rafforzata la destinazione Sardegna: confermata la linea su Porto Torres,rilanciato il collegamento con Olbia. La presentazione, ieri mattina nel capoluogo gallurese Gnv: da maggio i collegamenti per la Sardegna



OLBIA - Gnv, durante la conferenza stampa tenutasi ieri mattina (giovedì) ad Olbia, ha presentato la prossima stagione estiva sulla destinazione Sardegna: oltre al collegamento Genova-Porto Torres, a partire dalla primavera Gnv tornerà a operare la storica linea Genova-Olbia, consentendo partenze tutti i giorni da Genova per la destinazione Sardegna. Il collegamento tra la Liguria e l'Isola, con la possibilità di scegliere Porto Torres oppure Olbia, si conferma fondamentale per Gnv, con particolare riferimento alle famiglie che scelgono di raggiungere la propria meta in totale relax e comodità, godendo dei servizi di bordo pensati per l’ospitalità e l’animazione dei più piccoli, un’ampia scelta di sistemazioni tra poltrone, cabine interne, cabine vista mare e suite, spazi di bordo confortevoli e luminosi ed una ristorazione curata ed accogliente.



«Il nostro obiettivo – ha dichiarato l'amministratore delegato di Gnv Matteo Catani - è quello di aumentare l’offerta e portare nuovo mercato in Sardegna, una delle più belle destinazioni turistiche del Mediterraneo, creando nuove opportunità di turismo e sviluppo. Con due rotte e 280 tratte per la Sardegna nel 2019, Gnv arriva a offrire una capacità di oltre 700mila passeggeri. Crediamo nel trend positivo di questa destinazione e riteniamo che ci sia spazio per l’incremento dell’offerta della nostra tipologia di servizio».



La linea da Genova a Porto Torres, attiva tutta la stagione a partire da sabato 18 maggio fino a domenica 29 settembre, ed il collegamento Genova-Olbia, in partenza sabato 25 maggio e fino al 29 settembre, saranno operati da navi tra le più confortevoli della flotta Gnv, con servizi rinnovati e di alta qualità, caratterizzati da spazi ampi comuni e dotate di numerosi servizi mirati per garantire il massimo comfort agli ospiti durante il loro soggiorno a bordo, tra cui ristoranti, bar, cabine interne e vista mare, sale poltrone, suite, canile e gattile, aree gioco con servizi di intrattenimento per i bambini ed il "Pets, welcome on board", ovvero l'offerta che consente di prenotare le speciali cabine disegnate per poter viaggiare con il proprio amico a quattro zampe.