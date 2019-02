Condividi | S.O. 8:48 La compagnia barracellare di Alghero chiede chiarimenti, e lo fa inviando un esposto al prefetto di Sassari, al Servizio Enti Locali di Cagliari e al sindaco Mario Bruno. Luce sull´accaduto Salvini in divisa ad Alghero: c´è l´esposto



ALGHERO - Dopo l'interrogazione parlamentare, la vicenda del giubbotto della Compagnia dei barracelli indossato dal ministro Matteo Salvini lo scorso 16 gennaio mentre era in visita elettorale ad Alghero finisce con l'esposto. La compagnia barracellare di Alghero chiede chiarimenti, e lo fa inviando un esposto al prefetto di Sassari, al Servizio Enti Locali di Cagliari e al sindaco Mario Bruno.



Chiara la condanna del gesto e si cerca di far luce sui colpevoli. Gli scriventi - si legge nel documento - disconoscono e condannano fermamente tale modo di agire, consapevoli che una compagnia di barracelli cittadina, così come tutta l'istituzione dei barracelli di Sardegna, mai dovrebbe dare anche solo l'impressione di schierarsi politicamente ed ancor meno a prestarsi a strumentalizzazioni politiche di qualsivoglia natura.



