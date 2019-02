Condividi | A.S. 8:53 L´invito al sindaco e al consiglio è di portare immediatamente in aula il Piano di Conservazione e Valorizzazione della Bonifica: Coloro che pensano oggi, alla vigilia del provvedimento, alle dimissioni del Sindaco sono degli sprovveduti e opportunisti «L´agro di Alghero è unito, subito il piano»



ALGHERO - Angelo Sanna, presidente del Comitato di Borgata di Guardia Grande - Corea, Antonio Zidda, presidente del Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà e Tonina Desogos - presidente del Comitato di Borgata di Maristella ci mettono un punto. «L'agro di Alghero è unito con Bruno, ma è ora di concretizzare». Stop a inutili e superate scaramucce fini solo a se stesse.



«Come Comitati di Borgata dell'agro di Alghero chiediamo a gran voce al Sindaco Mario Bruno di portare al più presto in consiglio comunale il Piano di Conservazione e Valorizzazione della Bonifica. Uno strumento atteso da troppi anni e che non può più attendere ed essere rimandato» è il monito dei rappresentanti delle borgate agrarie algheresi.



«Coloro che pensano oggi, alla vigilia del provvedimento, alle dimissioni del Sindaco sono degli sprovveduti e opportunisti che certo non hanno a cuore le sorti del nostro territorio ma che anzi dimostrano, per l'ennesima volta, che per loro i residenti in agro sono cittadini di serie B che possono aspettare all'infinito il cambio di marcia tanto atteso. Esortiamo tutti a scendere sulla terra e a essere responsabili di fronte ai cittadini».



