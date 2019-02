Condividi | A.S. 9:17 Sequestrati 100 grammi. Per i due occupanti dell’auto, entrambi 24enne di Alghero, ed entrambi pregiudicati, è scattato l’arresto. Per loro è stato disposto il successivo trasferimento nel carcere di Uta in attesa dell’udienza di convalida del Tribunale Coca nel cruscotto: algheresi in cella



ALGHERO - Nella serata di giovedì, un normale controllo alla circolazione stradale ha consentito ai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sanluri di arrestare due persone. Per entrambi l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Fermati lungo la Strada Statale 131 in direzione Sassari, i due hanno immediatamente dato segni di nervosismo. Immediata così la perquisizione sull’autovettura: nel cassetto del cruscotto, rinvenuto un involucro termosaldato contenente 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.



