Psd´Az Alghero con Moro e Calvia



ALGHERO - Grande partecipazione alla presentazione dei candidati sostenuti dal Partito Sardo d'Azione di Alghero, Antonio Moro e Maria Antonietta Calvia. Ieri nella sede di via Giovanni XXIII si è parlato della importanza fondamentale delle prossime elezioni regionali per la Sardegna e per Alghero. Le parole d'ordine sono state «discontinuità e unità». «Discontinuità con il governo del centrosinistra che in questi anni, in Sardegna ed in particolare ad Alghero e nel nord ovest della nostra isola, ha provocato solo ed esclusivamente disastri ed abbandono».



«Dai trasporti alla sanità, dall'agricoltura al turismo, dalla cultura ai servizi abbiamo assistito solo a passi indietro in ogni settore. Lo sfascio della nostra sanità, la svendita e la desertificazione del nostro aeroporto, l'abbandono dei nostri settori produttivi più importanti come l'artigianato, l'edilizia, il turismo, l'agroalimentare. Persino nella assistenza e nell'aiuto verso i più deboli la regione a guida Pigliaru ha lasciato macerie».



«Adesso bisogna ripartire, e bisogna farlo tutti insieme. La Sardegna cresce e si sviluppa solo se lo fa tutta insieme. Il centrosinistra ha impoverito tutta la Sardegna nella convinzione che bastasse far crescere solo Cagliari. La coalizione di centrodestra, autonomista, sardista e civica vuole far crescere in uguale misura tutta la Sardegna. La guida sardista di Christian Solinas ha proprio questo significato. Il segretario del Partito Sardo d'Azione, che ha cuore e testa in Sardegna, ha questo obiettivo: la centralità dei territori e dei sardi» è stato sottolineato nel corso dell'incontro.



Ripartire dai trasporti, restituendo all'aeroporto di Alghero quello che gli è stato tolto in questi anni, completare ed ampliare il sistema stradale e ferroviario, interconnettere i territori costieri con quelli dell'interno, realizzare una vera continuità territoriale per 365 giorni l'anno, che avvantaggi le persone e le imprese e non le compagnie di trasporto. «Mobilità e libertà quindi per le persone e per le merci. Rimettere al centro della sanità le persone e i loro bisogni senza a sottostare alle logiche delle riforme imposte da Roma e accettate dalla sinistra che hanno generato servizi peggiori e costi maggiori».



Antonio Moro, presidente del Partito Sardo d'Azione, ha illustrato così l'impegno che il partito vuole assumere nei prossimi cinque anni verso Alghero e il suo territorio. «Il Partito Sardo d'Azione di Alghero ha proposto e sostiene per questo Antonio Moro e Maria Antonietta Calvia in una logica che si proietta verso i prossimi cinque anni di governo nei quali c'è bisogno di eleggere consiglieri regionali autorevoli e competenti che abbiano chiaro l'obiettivo di restituire centralità al nostro territorio e creare sviluppo per tutta la Sardegna».



