Elezioni: i candidati a Maristella

ALGHERO - Proseguono gli incontri del Comitato di borgata di Maristella con i candidati alle Elezioni regionali del 24 febbraio, aperti agli abitanti della borgata. Lunedì 11 febbraio, alle 19, nella sede dell’Oratorio di borgata, sarà la volta di Umberto Borlotti, candidato nella lista Sardi liberi.



L’argomento generale sarà lo stesso per tutti i candidati: «Quali politiche future per borgate e agro?». Si avrà particolare riferimento al Piano di valorizzazione della bonifica, alla Perimetrazione del Parco di Porto Conte ed alla dotazione e qualità dei servizi (strade, illuminazione pubblica, servizio igiene urbana e manutenzioni in genere).



«Come Comitato di borgata partiamo dall'innegabile presupposto che esistono numerosi problemi e che i mezzi fin qui adottati per contrastarli sono stati insufficienti e/o non hanno funzionato», ha dichirato il presidente del Comitato di borgata di Maristella Tonina Desogos.