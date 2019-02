Condividi | Red 17:13 Una classe pioniera ha messo la rotta su Malta questa settimana per svolgere in un´altra splendida isola europea il tirocinio di formazione iniziale al lavoro. Il tutto in lingua inglese Il Roth di Alghero vola a Malta



ALGHERO - L'Alternanza scuola-lavoro vola alto all'Istituto d'istruzione superiore “Roth” di Alghero Una classe pioniera ha messo la rotta su Malta questa settimana per svolgere in un'altra splendida isola europea il tirocinio di formazione iniziale al lavoro. Il tutto in lingua inglese. La mattina trascorsa in azienda ed il pomeriggio a lezione di inglese per rielaborare le dinamiche professionali e rafforzare le competenze linguistiche.



Un po' di tempo anche per lo svago, con il gioco serale, ed una giornata alla scoperta di questo bellissimo arcipelago che è uno Stato dell'Unione europea in piena espansione con forti politiche attrattive per le imprese e per il lavoro. Un esempio da seguire per la Sardegna, con un turismo diversificato e destagionalizzato?



Prima del rientro, i ragazzi della Terza A ad indirizzo Marketing e sport hanno potuto conoscere la storia del famoso Ordine dei cavalieri di Malta, che li ha ricevuti nella persona della Dama Joyce di La Valetta ed accompagnati per un tour nei meandri della storia passata ed odierna. Il progetto, curato dai professori Le Masson e Morace, con il contributo di tutto il gruppo dell'Alternanza scuola-lavoro del Roth, proseguirà nelle prossime settimane con l'invio di altre classi alla scoperta di Malta, dove i ragazzi algheresi potranno acquisire, oltre all'inglese ed alla formazione professionale, anche buone pratiche innovative da importare nel nostro territorio. Commenti ALGHERO - L'Alternanza scuola-lavoro vola alto all'Istituto d'istruzione superiore “Roth” di Alghero Una classe pioniera ha messo la rotta su Malta questa settimana per svolgere in un'altra splendida isola europea il tirocinio di formazione iniziale al lavoro. Il tutto in lingua inglese. La mattina trascorsa in azienda ed il pomeriggio a lezione di inglese per rielaborare le dinamiche professionali e rafforzare le competenze linguistiche.Un po' di tempo anche per lo svago, con il gioco serale, ed una giornata alla scoperta di questo bellissimo arcipelago che è uno Stato dell'Unione europea in piena espansione con forti politiche attrattive per le imprese e per il lavoro. Un esempio da seguire per la Sardegna, con un turismo diversificato e destagionalizzato?Prima del rientro, i ragazzi della Terza A ad indirizzo Marketing e sport hanno potuto conoscere la storia del famoso Ordine dei cavalieri di Malta, che li ha ricevuti nella persona della Dama Joyce di La Valetta ed accompagnati per un tour nei meandri della storia passata ed odierna. Il progetto, curato dai professori Le Masson e Morace, con il contributo di tutto il gruppo dell'Alternanza scuola-lavoro del Roth, proseguirà nelle prossime settimane con l'invio di altre classi alla scoperta di Malta, dove i ragazzi algheresi potranno acquisire, oltre all'inglese ed alla formazione professionale, anche buone pratiche innovative da importare nel nostro territorio.