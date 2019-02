Condividi | Red 19:14 Si sono conclusi nel dicembre 2018 i corsi di formazione “Curs ensenyants de llengua i didàctica del català de l’Alguer”: corso introduttivo e corso di livello elementare, realizzati dall’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, nell’ambito delle attività relative allo Sportello linguistico regionale, in collaborazione con il Comune di Alghero Cuelda 2018: consegna degli attestati



ALGHERO - Si sono conclusi nel dicembre 2018 i corsi di formazione “Cuelda 2018-Curs ensenyants de llengua i didàctica del català de l’Alguer”: corso introduttivo e corso di livello elementare, realizzati dall’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, nell’ambito delle attività relative allo Sportello linguistico regionale, in collaborazione con il Comune di Alghero. Dal 2015, si è iniziato un percorso condiviso con gli insegnanti che hanno partecipato ai corsi e creato materiale didattico specifico in catalano di Alghero.



Per tutti gli insegnanti che hanno partecipato ai corsi di formazione è possibile ritirare gli attestati di frequenza nella sede di Alghero dello Sportello linguistico regionale a Palazzo Serra (Piazza Civica 2), mettendosi in contatto con Giuliana Portas, referente per il catalano di Alghero che ha curato l’organizzazione dei corsi (telefono 079 9978821, e-mail gportas@regione.sardegna.it). Proprio in questi giorni, si stanno attivando nelle scuole cittadine, grazie anche alla sensibilizzazione fatta in questi anni, dei percorsi formativi per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua catalana di Alghero in orario curricolare.



Sono attivi dieci corsi specifici in diversi Istituti scolastici, compresa la scuola dell'infanzia, della durata minima di ventiquattro ore, ripartiti in due ore settimanali, grazie ad uno specifico finanziamento regionale (Legge regionale 7 agosto 2009 n.3, art.9, comma10, lett. b). I bambini ed i ragazzi seguiranno un percorso di alfabetizzazione legato all'insegnamento di una materia di riferimento, come per esempio italiano, matematica, arte e immagine e diritto in algherese.