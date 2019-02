Condividi | Red 21:16 Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari hanno effettuato controlli sulla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari di due studenti, residenti nel Comune di Cagliari, beneficiari, per l’anno accademico 2013/2014, di prestazioni sociali agevolate per il diritto allo studio universitario (borse di studio e posti alloggio) erogate dall’Ersu di Cagliari Borse di studio: due studenti nei guai



CAGLIARI - Nell'ambito dell'azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari hanno effettuato controlli sulla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari di due studenti, residenti nel Comune di Cagliari, beneficiari, per l'anno accademico 2013/2014, di prestazioni sociali agevolate per il diritto allo studio universitario (borse di studio e posti alloggio) erogate dall'Ersu di Cagliari. In entrambi i casi, l'azione dei finanzieri, tesa ad accertare la correttezza delle informazioni auto-certificate nelle istanze di accesso ai benefici con quanto disposto dalla normativa di riferimento, è consistita nella ricostruzione della reale situazione economico-patrimoniale dei richiedenti, effettuata attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, evidenziando una consistente discrepanza fra la situazione reddituale dichiarata e quella reale, tale da presupporre l'indebito accesso ai benefici percepiti. La posizione dei due studenti è stata segnalata all'Ersu di Cagliari, ente erogatore del contributo, che al termine dell'iter amministrativo previsto, vagliata la situazione dei soggetti, potrà disporre sia il recupero delle prestazioni erogate che ammontano, complessivamente a 2.912euro, sia all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative.