Nuoro: nuova truffa on-line

NUORO - I Carabinieri della Stazione di Nuoro, con i colleghi della Stazione di Benevento, hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria un 30enne già noto alle Forze dell’ordine per analoghi reati. A cadere nella trappola, è stata una donna del capoluogo barbaricino, che veniva attratta da un’offerta oltremodo conveniente pubblicata su un sito di annunci on-line riguardante un elettrodomestico venduto al prezzo di 200euro.



