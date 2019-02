Condividi | Red 7:13 Sconti per gli studenti dell´Università degli studi di Sassari sui voli Alitalia. L´Ateneo turritano aderisce al programma “University-Ucard” di Alitalia Alitalia: sconti per l´Uniss



SASSARI - Nell'ambito del progetto “Alitalia per l’Università–Ucard”, Alitalia ha sviluppato a favore dell'Università degli studi di Sassari un'offerta tariffaria applicata al momento dell'emissione dei biglietti aerei. L'Ateneo turritano ha sempre considerato come parte integrante della propria mission lo sviluppo della mobilità nazionale ed internazionale come uno dei maggiori strumenti per internazionalizzare la propria didattica e promuovere la cooperazione scientifica con gli altri Paesi.



Da venerdì 22 febbraio, sarà possibile accedere on-line al programma "Ucard" di Alitalia, che individua, tra gli altri, diverse agevolazioni: sconto Up front per gli studenti; sconto Up front e per viaggi di lavoro del personale docente e tecnico-amministrativo; promozione (white label) per gli studenti; Ucard al personale docente e tecnico amministrativo che si iscrive al Programma MilleMiglia.