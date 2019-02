Condividi | Red 12:18 L´Assessorato regionale dell´Agricoltura ha convocato i commissari delle Associazioni provinciali degli allevatori per mercoledì 13 febbraio. La convocazione è motivata dall´esigenza di dare corso agli accordi già presi, dopo che l´Amministrazione ha elaborato una bozza di nuova convenzione maggiormente rispondente alle esigenze dei lavoratori, in linea con il mandato del Consiglio regionale affinché venissero mantenute le forze occupazionali di tutte e quattro le Apa Agricoltura: pronta la convenzione Apa



CAGLIARI - L'Assessorato regionale dell'Agricoltura ha convocato i commissari delle Associazioni provinciali degli allevatori per mercoledì 13 febbraio, alle 10. La convocazione, che segue precedenti inviti già declinati dai commissari, è motivata dall'esigenza di dare corso agli accordi già presi, dopo che l'Amministrazione ha elaborato una bozza di nuova convenzione maggiormente rispondente alle esigenze dei lavoratori, in linea con il mandato del Consiglio regionale affinché venissero mantenute le forze occupazionali di tutte e quattro le Apa. Ulteriori argomenti su cui concludere il confronto avviato, sono il progetto di fusione delle quattro Apa, provinciali ed interprovinciali; la modifica statutaria riguardante la rappresentanza delle Associazioni; la definizione del Piano annuale delle attività.



Nella foto: l'assessore regionale Pier Luigi Caria