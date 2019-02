Condividi | Red 16:16 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un soggetto economico del capoluogo operante nel settore della somministrazione di alimenti e bevande Associazione culturale evade 180mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un soggetto economico del capoluogo operante nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. L’azione dei finanzieri ha consentito di rilevare come la ditta individuale controllata, dietro la veste giuridica di associazione culturale, abbia in realtà svolto, negli esercizi d’imposta oggetto dell’ispezione tributaria, una vera e propria attività d'impresa avente ad oggetto l’attività di bar.



In sintesi, l'impresa controllata ha svolto un'attività commerciale sotto il fittizio schema di ente associativo, per beneficiare delle relative agevolazioni fiscali riservate a queste categorie. La scoperta della sua reale natura ha comportato la riconducibilità dell'associazione culturale alla disciplina prevista, invece, per le imprese commerciali. Il controllo ha permesso di constatare la mancata dichiarazione di ricavi per complessivi 181.684euro.