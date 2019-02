Condividi | Red 19:27 Domani, alle 11.30, negli spazi della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, la candidata nella lista di Campo Progressista Sardegna sarà impegnata in un faccia a faccia con Lalla Careddu Elezioni: domenica mattina con Giusy Piccone



ALGHERO - Entra nel vivo la campagna elettorale di Giusy Piccone, candidata consigliere regionale nella lista di Campo Progressista Sardegna a sostegno del candidato presidente Massimo Zedda alle Elezioni regionali di domenica 24 febbraio. Domani, domenica 10, alle 11.30, negli spazi della libreria Cyrano, in via Vittorio Emanuele 11 ad Alghero, sarà impegnata in un faccia a faccia con Lalla Careddu, in un “crudele” gioco di botta e risposta.



La campagna elettorale di Piccone è stata finora contraddistinta da un’importante impronta social, grazie anche all’hashtag “#iodicoGiusy”, animata da un gruppo di amici che hanno scelto di dedicare il loro tempo e le loro professionalità. Una campagna low-cost finanziata anche grazie ad un crowdfunding, attivato nel portale specializzato “GoFundMe”, che rimarrà attivo fino al 24 febbraio e a cui si potrà contribuire attraverso micro-donazioni.



La 46enne algherese Giusy Piccone si occupa di formazione professionale e continua per un’agenzia formativa di Sassari, dove pianifica e gestisce progetti per migliorare la competitività di aziende e lavoratori. Dal 2014 consigliere comunale di Alghero, è presidente della Commissione al Bilancio, finanze e demanio e tributi.



