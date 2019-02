Condividi | M.P. 22:56 Un tratto di asfalto è sprofondato nell’incrocio tra via Ponente e la traversa Rocco Chinnici nella zona residenziale 167. Una nuova rottura del manto stradale di circa due metri quadrati Porto Torres: cede l´asfalto, voragine in via Ponente



PORTO TORRES - Un tratto di asfalto è sprofondato nell’incrocio tra via Ponente e la traversa Rocco Chinnici nella zona residenziale 167. Una nuova rottura del manto stradale di circa due metri quadrati tanto da creare seri rischi per chi si trova a transitare nella strada. Secondo alcune testimonianze l’asfalto era già ceduto in parte nella giornata di ieri.



Alcune parti in superficie hanno cominciato a sgretolarsi fino a creare una profonda buca. Una enorme voragine che necessita di un intervento immediato per interdire la viabilità in quel tratto. Qualche disagio per gli automobilisti e per i residenti, visto che la strada è percorsa da chi accede a piedi fino alle loro abitazioni.



