«La vera alternativa è votare sardo»



Testa, gambe e cuore in Sardegna. E´ molto più di uno slogan per Andrea Murgia, candidato alla presidenza della Regione Sardegna in occasione delle elezioni per il rinnovo della massima assise sarda in programma il 24 febbraio. Il progetto di Autodeterminatzione fa tappa ad Alghero con la presentazione dei candidati del territorio e del programma di governo dell´isola. Idee che partono dall´isola per i sardi, anche perchè tutti hanno visto come è andata con i governi scelti a Roma. Sul Quotidiano di Alghero le parole di Andrea Murgia e quelle di Natacha Lampis, algherese candidata consigliera.