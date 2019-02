Condividi | Red 21:56 Sul parquet del PalaVela, il Banco di Sardegna Sassari ha ceduto 102-83 contro l´Auxilium nel match valido per la quarta giornata di ritorno del campionato Lba La Dinamo cade a Torino



SASSARI - Non bastano un super Smith (al rientro dall’infortunio) da 26punti e Tyrus McGee (20punti) al Banco di Sardegna Dinamo Sassari, che cede all’Auxilium Torino nella sfida della quarta giornata di ritorno del campionato Lba. Al PalaVela, gli uomini di Vincenzo Esposito pagano un primo quarto di grandissima energia dei padroni di casa, trascinati dalle altissime percentuali al tiro, e incassano un gap di 11punti all’intervallo (57-46). Al rientro dalla pausa lunga, i biancoblu non trovano energie e fluidità per fermare l’offensiva piemontese e invertire l’inerzia del match, che si chiude 102-83.



Coach Esposito manda in campo Spissu, McGee, Carter, Thomas e Cooley, l’Auxilium risponde con Wilson, Hobson, McAdoo, Jaiteh e Moore. Partenza bruciante dei padroni di casa, che bombardano dall’arco e siglano il primo allungo con Wilson, Cotton e Moore. Il Banco apre le danze con Carter e Cooley; McGee riporta i biancoblu a contatto con un minibreak di 5punti. Ma l’Auxilium è in fiducia e porta il vantaggio in doppia cifra: ritorna sul parquet Smith, che accorcia con tripla e 2+1. Dopo 10’, è 33-20. Torino prosegue la sua corsa condotta da McAdoo, Jaiteh e l’offensiva italiana con Poeta e Cusin. Dopo aver toccato il -20, è un ritrovato Smith a caricarsi la squadra sulle spalle e ad accendere la rimonta. L’ex Cantù sigla un break di 6punti, Cooley si unisce alla causa e firma il -10. L’Auxilium continua a bombardare, ma la coppia Spissu-Carter chiude il primo tempo: alla seconda sirena il tabellone dice 57-46.



Al rientro dall'intervallo lungo, i padroni di casa continuano a bombardare con altissime percentuali: Smith e compagni non riescono ad invertire l’inerzia, faticano a contenere l’offensiva piemontese ed incespicano in attacco. Con un parziale da 24-14 al 30’ l’Auxilium è in controllo sull'81-60. Negli ultimi 10’, non cambia l’inerzia del match, Torino scappa via ed il Banco insegue, inutilmente.



AUXILIUM TORINO-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 102-83:

AUXILIUM TORINO: Wilson 9, Anumba, Hobson 12, Guaiana 2, Poeta 10, Cusin 4, McAdoo 20, Jaiteh 18, Okeke, Portannese 1, Moore 20, Cotton. Coach Paolo Galbiati.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 10, Smith 26, McGee 20, Carter 8, Devecchi, Magro, Gentile 2, Pierre, Thomas 8, Polonara 2, Diop, Cooley 7. Coach Vincenzo Esposito.

