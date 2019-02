video Condividi | Red 22:20 Nei giorni scorsi, nella Libreria Cyrano, la rappresentate algherese di Campo Progressista ha presentato la sua candidatura in Consiglio regionale. Sul Quotidiano di Alghero una chiacchierata sul futuro politico dell'Isola Giusy Piccone, una candidatura progressista



ALGHERO - Prendi una domenica mattina in libreria, al riparo dal vento di febbraio, nella cornice accogliente di copertine variopinte e persone sorridenti, ed una candidata alle Elezioni regionali che si fa mettere sotto torchio da una brillante scrittrice notoriamente un po’ “rompiscatole”: ecco la prima uscita ufficiale di Giusy Piccone, consigliere comunale di Alghero, che si presenta nella lista di Campo Progressista a sostegno di Massimo Zedda. La piacevole chiacchierata con Lalla Careddu ha permesso ai tanti presenti di conoscere meglio la candidata, il suo modo diverso di fare politica, che parte dai contenuti e trova le sue basi nell’impegno e nella partecipazione, ed il bagaglio di esperienze, competenze e istanze che porterebbe con se nel palazzo di Via Roma.



Dall’importanza di investire ancora, e meglio, nell’istruzione e nella formazione per i lavoratori o per chi il lavoro non ce l’ha o l’ha perso (campo che la candidata ben conosce, visto che lavora da più di vent’anni per un’agenzia del settore), all’importanza dell’instaurare un dialogo con le aziende e le associazioni che operano nel territorio, testimoni fedeli della realtà, al rispetto dei tempi nell’erogazione dei finanziamenti regionali. E poi, il dovere di contribuire a creare una classe politica preparata, pronta a dare risposte a tutti i cittadini con il principale obiettivo del bene comune, l’attenzione alle ricchezze ed alle eccellenze presenti nella società civile, alla comunità evocata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno, un luogo di valori, diritti e doveri in equilibrio, dove non esistono chiusure e prevaricazioni.



Passando per i temi affrontati da consigliere comunale, inevitabile chiudere con il tradizionale impegno con gli elettori: politiche e leggi più semplici e concrete, frutto di scelte davvero ragionate, perché siano più vicine e più consone, in particolare per dare concretezza al rispetto dei diritti delle donne e facilitare la vita delle imprese. Una campagna elettorale condotta chiaramente entro i principi ed i valori “di Sinistra”, quella di Giusy Piccone, in maniera semplice e sobria grazie al sostegno di tante amiche e amici, che spiegano il perché nei video on-line, già da qualche giorno sui social, con l’hashtag #iodicogiusy.



Nella foto: Giusy Piccone e Lalla Careddu ALGHERO - Prendi una domenica mattina in libreria, al riparo dal vento di febbraio, nella cornice accogliente di copertine variopinte e persone sorridenti, ed una candidata alle Elezioni regionali che si fa mettere sotto torchio da una brillante scrittrice notoriamente un po’ “rompiscatole”: ecco la prima uscita ufficiale di Giusy Piccone, consigliere comunale di Alghero, che si presenta nella lista di Campo Progressista a sostegno di Massimo Zedda. La piacevole chiacchierata con Lalla Careddu ha permesso ai tanti presenti di conoscere meglio la candidata, il suo modo diverso di fare politica, che parte dai contenuti e trova le sue basi nell’impegno e nella partecipazione, ed il bagaglio di esperienze, competenze e istanze che porterebbe con se nel palazzo di Via Roma.Dall’importanza di investire ancora, e meglio, nell’istruzione e nella formazione per i lavoratori o per chi il lavoro non ce l’ha o l’ha perso (campo che la candidata ben conosce, visto che lavora da più di vent’anni per un’agenzia del settore), all’importanza dell’instaurare un dialogo con le aziende e le associazioni che operano nel territorio, testimoni fedeli della realtà, al rispetto dei tempi nell’erogazione dei finanziamenti regionali. E poi, il dovere di contribuire a creare una classe politica preparata, pronta a dare risposte a tutti i cittadini con il principale obiettivo del bene comune, l’attenzione alle ricchezze ed alle eccellenze presenti nella società civile, alla comunità evocata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno, un luogo di valori, diritti e doveri in equilibrio, dove non esistono chiusure e prevaricazioni.Passando per i temi affrontati da consigliere comunale, inevitabile chiudere con il tradizionale impegno con gli elettori: politiche e leggi più semplici e concrete, frutto di scelte davvero ragionate, perché siano più vicine e più consone, in particolare per dare concretezza al rispetto dei diritti delle donne e facilitare la vita delle imprese. Una campagna elettorale condotta chiaramente entro i principi ed i valori “di Sinistra”, quella di Giusy Piccone, in maniera semplice e sobria grazie al sostegno di tante amiche e amici, che spiegano il perché nei video on-line, già da qualche giorno sui social, con l’hashtag #iodicogiusy.Nella foto: Giusy Piccone e Lalla Careddu • Guarda e condividi il video su Alguer.tv