Regionali: Alberto Zanetti incontra gli elettori

video 11/2/2019 Cacciotto, l'endorsement del sindaco Il giornalista Gianni Garrucciu intervista Raimondo Cacciotto, consigliere regionale uscente e candidato in occasione delle elezioni regionali in programma il 24 febbraio in Sardegna, al fianco del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Insieme a loro il sindaco di Alghero. E Mario Bruno ha voluto pubblicamente esternare una serie di elogi per la disponibilità e competenza dimostrata da Cacciotto in Comune ad Alghero quanto a Cagliari. Le sue parole