Condividi | Red 21:27 Ieri mattina, a Cagliari, l´Assessorato regionale della Sanità e le organizzazioni sindacali hanno firmato l’accordo integrativo sulle risorse aggiuntive del trattamento accessorio per i lavoratori del comparto Sanità, secondo quanto stabilito dall’ultima Finanziaria regionale Sanità: 12milioni per il comparto



CAGLIARI – Ieri mattina (martedì), a Cagliari, l'Assessorato regionale della Sanità e le organizzazioni sindacali hanno firmato l’accordo integrativo sulle risorse aggiuntive (12milioni di euro) del trattamento accessorio per i lavoratori del comparto Sanità, secondo quanto stabilito dall’ultima Finanziaria regionale. L’obiettivo è quello della piena valorizzazione del sistema sanitario sardo attraverso i suoi operatori, visto il forte impegno che il processo di riforma ha imposto all’intero comparto nelle diverse Aziende della Sardegna e che nei prossimi anni richiederà un ulteriore sforzo per la messa a regime dei nuovi servizi, in virtù delle riorganizzazioni aziendali e della nuova suddivisione delle competenze.



L’accordo prevede l’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per il triennio 2019-21 nel fondo contrattuale delle Aziende sanitarie (Ats, Ao Brotzu, Aou Sassari, Aou Cagliari ed Areus) per incentivare l’attività degli operatori sanitari del comparto. I 12milioni annui previsti dalla Legge regionale n.48/2018 saranno distribuiti tra le Aziende del Servizio sanitario in maniera direttamente proporzionale al numero degli addetti del comparto presenti in servizio al 31 dicembre 2018. Ciascuna Azienda dovrà riproporzionare le risorse preferibilmente in base alla categoria ed al ruolo del personale del comparto, nell’ambito della contrattazione integrativa ed all’interno della quota definita per ogni singola Azienda.



Le risorse aggiuntive regionali, destinate prioritariamente all’abbattimento delle liste d’attesa, competeranno al personale che presta servizio nelle Aziende sanitarie dall’1 gennaio 2019, preferibilmente per almeno cento giorni lavorativi a tempo pieno (compresi il periodo obbligatorio di cinque mesi di congedo per maternità, le assenze dovute alla fruizione di giornate relative a ferie, riposi compensativi, aggiornamento, legge 104 ed aspettative). Il periodo sarà riproporzionato per il personale part-time. Il personale deve avere conseguito una valutazione di almeno 70 nella performance individuale e collettiva. Le ulteriori risorse da integrare annualmente a cura dell'Ats sono destinate al fondo per la valorizzazione del personale ed il miglioramento dei servizi attraverso quote di produttività per il personale del comparto sanità pubblica della Regione autonoma della Sardegna.



Nella foto: l'assessore regionale Luigi Arru Commenti CAGLIARI – Ieri mattina (martedì), a Cagliari, l'Assessorato regionale della Sanità e le organizzazioni sindacali hanno firmato l’accordo integrativo sulle risorse aggiuntive (12milioni di euro) del trattamento accessorio per i lavoratori del comparto Sanità, secondo quanto stabilito dall’ultima Finanziaria regionale. L’obiettivo è quello della piena valorizzazione del sistema sanitario sardo attraverso i suoi operatori, visto il forte impegno che il processo di riforma ha imposto all’intero comparto nelle diverse Aziende della Sardegna e che nei prossimi anni richiederà un ulteriore sforzo per la messa a regime dei nuovi servizi, in virtù delle riorganizzazioni aziendali e della nuova suddivisione delle competenze.L’accordo prevede l’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per il triennio 2019-21 nel fondo contrattuale delle Aziende sanitarie (Ats, Ao Brotzu, Aou Sassari, Aou Cagliari ed Areus) per incentivare l’attività degli operatori sanitari del comparto. I 12milioni annui previsti dalla Legge regionale n.48/2018 saranno distribuiti tra le Aziende del Servizio sanitario in maniera direttamente proporzionale al numero degli addetti del comparto presenti in servizio al 31 dicembre 2018. Ciascuna Azienda dovrà riproporzionare le risorse preferibilmente in base alla categoria ed al ruolo del personale del comparto, nell’ambito della contrattazione integrativa ed all’interno della quota definita per ogni singola Azienda.Le risorse aggiuntive regionali, destinate prioritariamente all’abbattimento delle liste d’attesa, competeranno al personale che presta servizio nelle Aziende sanitarie dall’1 gennaio 2019, preferibilmente per almeno cento giorni lavorativi a tempo pieno (compresi il periodo obbligatorio di cinque mesi di congedo per maternità, le assenze dovute alla fruizione di giornate relative a ferie, riposi compensativi, aggiornamento, legge 104 ed aspettative). Il periodo sarà riproporzionato per il personale part-time. Il personale deve avere conseguito una valutazione di almeno 70 nella performance individuale e collettiva. Le ulteriori risorse da integrare annualmente a cura dell'Ats sono destinate al fondo per la valorizzazione del personale ed il miglioramento dei servizi attraverso quote di produttività per il personale del comparto sanità pubblica della Regione autonoma della Sardegna.Nella foto: l'assessore regionale Luigi Arru