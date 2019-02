Condividi | M.P. 21:37 I residenti delle aree interdette all´accesso, per usufruire del servizio di igiene urbana, dovranno depositare i mastelli in prossimità dei punti di inizio e fine cantiere Porto Torres: raccolta rifiuti nelle vie dei cantieri



PORTO TORRES - L'Ufficio Ambiente ricorda che nelle zone della città in cui sono presenti cantieri, non è possibile per l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, a causa di motivi legati alle normative della sicurezza sul lavoro, effettuare il ritiro porta a porta nei tratti transennati.



