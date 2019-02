Condividi | Red 11:08 Il Consorzio Porto di Alghero ha partecipato al Salone internazionale nautico di Dusseldorf 2019, all’interno degli stands della Regione autonoma della Sardegna, della Rete dei porti e della Rete Mistral Nautica: Alghero a Dusseldorf



ALGHERO - A gennaio, il Consorzio Porto di Alghero ha partecipato al Salone internazionale nautico di Dusseldorf 2019, all’interno degli stands della Regione autonoma della Sardegna, della Rete dei porti e della Rete Mistral. «La nostra presenza – dichiara il presidente del Consorzio Giancarlo Piras - è la dimostrazione del percorso intrapreso in collaborazione fra i porti della costa nord ovest della Sardegna per una promozione unitaria delle Marine e delle peculiarità dei territori interni. Questo, naturalmente, è il valore aggiunto alla promozione del nostro porto e della nostra città».



«Da sempre, sosteniamo che il porto non deve essere solo un punto di arrivo e di accoglienza per il mondo della nautica, ma anche il viatico per la conoscenza delle realtà economiche e culturali delle quali il nostro territorio è ricco. Il turismo nautico è un settore in continua crescita e la Sardegna è diventata, da tempo, una realtà di attrazione internazionale. In considerazione delle importanti offerte esistenti nel Mediterraneo, la nostra Isola deve essere preparata ad affrontare la concorrenza mettendo in rete la bellezza indiscussa del mare e delle coste, la professionalità e servizi dei nostri porti, l’accoglienza e le tradizioni storiche e culturali delle città integrate con le realtà dei territori limitrofi, in modo di fare conoscere la Sardegna come contenitore di storia, tradizioni, cultura, economia artigianale, agricoltura, pastorizia ed enogastronomica», prosegue Piras.



