Mezzo chilo di cocaina nell´auto: 52enne in manette

SASSARI – Ieri (mercoledì), gli agenti della Polizia di Stato di Sassari hanno tratto in arresto un 52enne, originario di Quartucciu, trovato in possesso di 501grammi di cocaina. Gli uomini della Sezione Polizia Stradale, in questi giorni impegnati con numerose pattuglie sulle strade interessate delle manifestazioni di protesta dei pastori sardi, al km200 della Strada statale 131, nel territorio comunale di Muros, hanno notato un pick-up Nissan Navara grigio transitare in direzione di Sassari.



Il mezzo, riconducibile come caratteristiche a quelli usati in questi giorni per bloccare e svuotare le auto-cisterne che trasportano latte, è stato fermato dai poliziotti, che hanno proceduto ad un immediato controllo. Alla guida del veicolo, il 52enne, già noto alle Forze dell'ordine, da subito ha assunto un atteggiamento di insofferenza, insospettendo gli agenti, che hanno eseguito un più accurato controllo. Dall’immediata perquisizione del conducente e del veicolo, è stato trovato un involucro occultato tra i sedili, contenente la sostanza stupefacente.



