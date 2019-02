Condividi | M.P. 14:47 Il Comune di Porto Torres ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione transitoria di alcuni locali all’interno della Stazione Marittima. Si tratta di tre box e dei locali bar Stazione marittima: in concessione bar e 3 box



PORTO TORRES - Il Comune di Porto Torres ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione transitoria di alcuni locali all’interno della Stazione Marittima. Si tratta di tre box e dei locali bar con annessi spazi di cucina, magazzino e servizi. Potranno essere ceduti per lo svolgimento di attività commerciali sino alla fine dell’anno, con possibilità di eventuale proroga di ulteriori tre mesi per i box e sei mesi per il bar. La documentazione è pubblicata nel sito web del Comune, sezione “Avvisi e Scadenze”.



«Lo stabile che attualmente ospita la Stazione Marittima è stato inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Porto Torres – ricorda l’assessore al Patrimonio, Marcello Zirulia – e di recente la nostra amministrazione ha impegnato circa 800mila euro per acquisire da Rfi i terreni su cui più di quindici anni fa venne costruito l’edificio, regolarizzando dopo tanto tempo la posizione del Comune proprio nei confronti di Rfi». Con la definizione degli accordi ci saranno tutti gli strumenti per bandire la gara per la gestione, tenendo conto degli elementi tecnici emersi con il bando esplorativo promosso lo scorso anno.



