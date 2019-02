Condividi | Red 19:21 Negli ultimi giorni, le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari e della Tenenza di Muravera hanno eseguito due provvedimenti di chiusura per sei e sedici giorni, nei confronti di due attività commerciali con sede a Cagliari ed a Villaputzu che, nell’ultimo quinquennio, hanno superato il limite massimo di quattro mancate emissioni dello scontrino o della ricevuta fiscale Mancata emissioni scontrini: due negozi chiusi



CAGLIARI - Negli ultimi giorni, le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari e della Tenenza di Muravera hanno eseguito due provvedimenti di chiusura per sei e sedici giorni, nei confronti di due attività commerciali con sede a Cagliari ed a Villaputzu che, nell’ultimo quinquennio, hanno superato il limite massimo di quattro mancate emissioni dello scontrino o della ricevuta fiscale. Gli interventi si inquadrano nell’ambito dell'azione di controllo economico del territorio svolta dalla Guardia di finanza.



Dall’inizio dell’anno, nella provincia di Cagliari, sono già quattro i provvedimenti di chiusura eseguiti dai finanzieri, mentre lo scorso anno sono stati trentuno i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che si sono tradotti in chiusure effettive. Nel corso del 2018, sono state riscontrate 925 mancate emissioni della documentazione fiscale, pari ad una percentuale del 20,75percento: considerata la platea dei controlli effettuati, un'operazione commerciale ogni cinque è stata effettuata senza il rilascio della prescritta documentazione fiscale. CAGLIARI - Negli ultimi giorni, le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari e della Tenenza di Muravera hanno eseguito due provvedimenti di chiusura per sei e sedici giorni, nei confronti di due attività commerciali con sede a Cagliari ed a Villaputzu che, nell’ultimo quinquennio, hanno superato il limite massimo di quattro mancate emissioni dello scontrino o della ricevuta fiscale. Gli interventi si inquadrano nell’ambito dell'azione di controllo economico del territorio svolta dalla Guardia di finanza.Dall’inizio dell’anno, nella provincia di Cagliari, sono già quattro i provvedimenti di chiusura eseguiti dai finanzieri, mentre lo scorso anno sono stati trentuno i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che si sono tradotti in chiusure effettive. Nel corso del 2018, sono state riscontrate 925 mancate emissioni della documentazione fiscale, pari ad una percentuale del 20,75percento: considerata la platea dei controlli effettuati, un'operazione commerciale ogni cinque è stata effettuata senza il rilascio della prescritta documentazione fiscale.