L'Assessorato regionale dell'Urbanistica e l'Università degli studi di Sassari hanno sottoscritto un Accordo quadro per sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su tematiche di interesse comune Regione-Uniss: accordo per alta formazione



SASSARI - L’Assessorato regionale dell’Urbanistica e l’Università degli studi di Sassari hanno sottoscritto un Accordo quadro per sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su tematiche di interesse comune, finalizzati al reciproco scambio di competenze in ambito formativo, allo sviluppo di programmi di ricerca ed alla valorizzazione dei risultati della ricerca, oltre che alla predisposizione di azioni sinergiche per favorire l’integrazione tra didattica, ricerca, sistema delle opere pubbliche e sistema produttivo nazionale. Analogamente a quanto fatto di recente con l’Ateneo cagliaritano, Assessorato ed Università di Sassari vogliono collaborare in attività didattiche istituzionali curriculari di alta formazione, finalizzate all’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, in attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento ed all’aggiornamento dei laureati.



Queste collaborazioni potranno svolgersi in svariati modi, per esempio con insegnamenti curriculari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti, seminari nell'ambito di Master e Dottorati di ricerca, attività di formazione, perfezionamento, specializzazione ed aggiornamento professionale, borse di studio, stage e tirocini da svolgere nella Regione autonoma della Sardegna, promozione sul territorio della cultura riguardante la pianificazione ed il progetto del territorio, della città e del paesaggio, organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse, partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei ed internazionali.