Nell'ambito dell'azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle di Cagliari hanno individuato un uomo, residente nel Comune di Quartu Sant'Elena, che ha indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nel settore sanitario Pizzicato l´ennesimo furbetto del ticket



QUARTU SANT'ELENA - Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle di Cagliari hanno individuato un uomo, residente nel Comune di Quartu Sant’Elena, che ha indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nel settore sanitario. L’azione di controllo dei finanzieri, eseguita attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, è stata finalizzata a constatare la veridicità dei dati autocertificati dal richiedente utili all’ottenimento dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.



Le attività ispettive hanno permesso di accertare che le persone controllate versavano in una situazione economica non rientrante nei parametri per cui è prevista la concessione del beneficio pubblico. In particolare, il reddito del nucleo familiare superava i limiti previsti stabiliti dalla normativa vigente.



Dopo gli accertamenti effettuati, i militari, hanno rilevato che il richiedente aveva usufruito indebitamente di esenzioni dal pagamento del ticket sanitario per oltre 420euro, importo che sarà comunicato all'Asl 8 per il recupero delle somme. L'uomo è stato destinatario di sanzioni amministrative pari, al massimo, al triplo del beneficio conseguito.