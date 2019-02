Condividi | Red 9:16 Iniziative e risorse contro l’estinzione della specie protetta. Accolta la risoluzione proposta dalla deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana Pinna nobilis: accolta la risoluzione Deiana



ALGHERO - La Commissione Ambiente ha accolto con favore la proposta di risoluzione della deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana sulla salvaguardia della specie marina “Pinna nobilis”, meglio conosciuta come “nacchera”. Contro il rischio estinzione del mollusco, il Governo si impegna a valutare ulteriori iniziative, con il coinvolgimento del Ministero della salute, di Ispra e dell'Istituto superiore di Sanità, per «integrare l'esistente monitoraggio ambientale con profili di natura veterinaria ed epidemiologica di competenza del Ministero della salute». Inoltre, saranno assunte “iniziative necessarie a prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, risorse per promuovere ricerche scientifiche volte a preservare dall’estinzione la Pinna nobilis”.



Un risultato accolto con soddisfazione dalla deputata pentastellata, che nel settembre 2018 aveva ascoltato, nel corso di una riunione tecnica svoltasi a Porto Conte, i responsabili delle varie Aree marine protette della Sardegna, del Centro marino internazionale, delle Università di Sassari e Cagliari e del Cnr. In quell’incontro, i tecnici avevano illustrato diverse proposte, riportate al Ministero dell'Ambiente da Deiana per arginare la catastrofica moria di esemplari di “Pinna nobilis” registrata nel Mediterraneo e quindi anche nelle coste.



«L’accoglimento della risoluzione della Commissione Ambiente mi rende particolarmente soddisfatta, perché questo era l’obiettivo a cui tenevo tanto. C’è stato, però, anche un altro elemento che ha contribuito a dare ancora più risalto al successo e all’impegno profusi: tutte le aree protette si sono mobilitate con la Regione Sardegna al fine di salvaguardare questa specie protetta e la decisione del Governo sull’accoglimento della risoluzione potrebbe ora essere di riferimento su tutto il territorio nazionale interessato al fenomeno». Commenti ALGHERO - La Commissione Ambiente ha accolto con favore la proposta di risoluzione della deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana sulla salvaguardia della specie marina “Pinna nobilis”, meglio conosciuta come “nacchera”. Contro il rischio estinzione del mollusco, il Governo si impegna a valutare ulteriori iniziative, con il coinvolgimento del Ministero della salute, di Ispra e dell'Istituto superiore di Sanità, per «integrare l'esistente monitoraggio ambientale con profili di natura veterinaria ed epidemiologica di competenza del Ministero della salute». Inoltre, saranno assunte “iniziative necessarie a prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, risorse per promuovere ricerche scientifiche volte a preservare dall’estinzione la Pinna nobilis”.Un risultato accolto con soddisfazione dalla deputata pentastellata, che nel settembre 2018 aveva ascoltato, nel corso di una riunione tecnica svoltasi a Porto Conte, i responsabili delle varie Aree marine protette della Sardegna, del Centro marino internazionale, delle Università di Sassari e Cagliari e del Cnr. In quell’incontro, i tecnici avevano illustrato diverse proposte, riportate al Ministero dell'Ambiente da Deiana per arginare la catastrofica moria di esemplari di “Pinna nobilis” registrata nel Mediterraneo e quindi anche nelle coste.«L’accoglimento della risoluzione della Commissione Ambiente mi rende particolarmente soddisfatta, perché questo era l’obiettivo a cui tenevo tanto. C’è stato, però, anche un altro elemento che ha contribuito a dare ancora più risalto al successo e all’impegno profusi: tutte le aree protette si sono mobilitate con la Regione Sardegna al fine di salvaguardare questa specie protetta e la decisione del Governo sull’accoglimento della risoluzione potrebbe ora essere di riferimento su tutto il territorio nazionale interessato al fenomeno».