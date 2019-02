Condividi | S.O. 10:14 I “Los Amics della Muraglia”, visto l´avvicinarsi delle elezioni, presentano ufficialmente la lista ed il programma elettorale del ”Partito Indipendentista della Muraglia”. Barabba governatore alle Officine



ALGHERO - L'appuntamento è di quelli da non perdere. Le porte delle Officine di Fertilia questa sera (venerdì) si aprono dalle ore 21.30 alla musica d'autore popolare, con un connubio decisamente attuale.



I “Los Amics della Muraglia”, visto l'avvicinarsi delle elezioni, presentano ufficialmente la lista ed il programma elettorale del

”Partito Indipendentista della Muraglia”. E la musica non mancherà.



Il movimento politico che si batte per l’indipendenza Della “Muraglia”, presenterà infatti il documento programmatico e il suo candidato a Presidente della Repubblica Indipendente della Muraglia, nonchè Governatore di Piazza Civica, nella persona di Pietro Barabba (nella foto). La serata è aperta al pubblico. Commenti ALGHERO - L'appuntamento è di quelli da non perdere. Le porte delle Officine di Fertilia questa sera (venerdì) si aprono dalle ore 21.30 alla musica d'autore popolare, con un connubio decisamente attuale.I “Los Amics della Muraglia”, visto l'avvicinarsi delle elezioni, presentano ufficialmente la lista ed il programma elettorale del”Partito Indipendentista della Muraglia”. E la musica non mancherà.Il movimento politico che si batte per l’indipendenza Della “Muraglia”, presenterà infatti il documento programmatico e il suo candidato a Presidente della Repubblica Indipendente della Muraglia, nonchè Governatore di Piazza Civica, nella persona di Pietro Barabba (). La serata è aperta al pubblico.