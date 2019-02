Condividi | Red 14:06 Si intensificano l’attività di tutela dell’Amp di Capo Caccia- Isola Piana. Proseguono i controlli ed i sequestri di ricci da parte delle Forze dell’ordine per prelievi non autorizzati. L’ultimo riguarda l’attività della compagnia barracellare che su incarico della Direzione dell’Area marina protetta sta effettuando una costante e giornaliera sorveglianza sul territorio di competenza sia a mare, sia a terra, effettuando verifiche anche sui pescatori professionisti autorizzati Barracelli Alghero: controlli nell´Area marina protetta



ALGHERO - Sta portando a buoni risultati l’intensificazione dei controlli e della sorveglianza nel territorio di competenza dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana da parte della Compagnia barracellare del Comune di Alghero. Su incarico della direzione dell’Amp di Capo Caccia sono stati avviate specifiche attività di monitoraggio e verifica dei prelievi autorizzati di ricci di mare e puntuali attività di repressione nei confronti dei pescatori abusivi.



Nei giorni scorsi, in stretta sinergia con la Guardia Costiera e con il Corpo Forestale, costantemente impegnate nella sorveglianza, anche i Barracelli hanno effettuato sequestri di quantitativi di ricci ed anche attrezzi da posta costituiti da un “palamito” calato all’interno della zona A della riserva marina. In particolare, sono stati sequestrati e rilasciati in mare circa duecento ricci sottratti a due pescatori abusivi, tra l’altro già noti per analoghi illeciti, in località Punta del Dentul. Giovedì scorso è stata la volta del recupero di una un “palamito” di circa cento ami, che si trovava nella zona “A” in località Port’Agra.



